КАК? ПЛИЗ СКАЖИТЕ БЫСТРЕЕ
Физика
КАК? ПЛИЗ СКАЖИТЕ БЫСТРЕЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Постоянными 2. Магнитными линиями 3. Слева северный полюс ( линии вектора магнитной индукции всегда выходят из северного полюса) 4. стрелка притянется (т.к. полюса разные, одноименные - оттолкнутся) 5. Южный 6. Уменьшить силу тока 7. Южного географического полюса. 8. а) поменять клеммы батарейки , ток потечет в другую сторону.Сила изменит свое направление. б). магнит перевернуть, чтобы тот полюс, что был сверху - оказался снизу.
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