Как кипит полный чайник? Присмотрись, вслушайся, а потом спиши текст и дополни ег?? точными названиями действий. Дай название этюду. Не забудь отметить орфограммы. Чайни кипел уже давно. он сердито фыркал, ......, ........, ...

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Как кипит полный чайник? Присмотрись, вслушайся, а потом спиши текст и дополни ег?? точными названиями действий. Дай название этюду. Не забудь отметить орфограммы. Чайни кипел уже давно. он сердито фыркал, ......, ........, ........ . Он изо всех сил старался напомнить с чёрной о себе. В конце концов его крышка с чёрной пуговкой принялась приплясывать, .... и ..... .

Автор: Гость