Акционерное общество "Звенигрошь" положило в банк 24000 евро пол 9% годовых.Какую сум??у получило акционерное общество через 4,5 месяца
Математика
Акционерное общество "Звенигрошь" положило в банк 24000 евро пол 9% годовых.Какую сум??у получило акционерное общество через 4,5 месяца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
810 евро за 4.5 месяцев
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