Al4c3 - ch4 - ch3cl - ch3oh - ch3oc2h5 help очень срочно помогитя!
Химия
Al4c3 - ch4 - ch3cl - ch3oh - ch3oc2h5 help очень срочно помогитя!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al4c3+h2o=Al2o3+ch4 Ch4+cl2=ch3cl +hcl Ch3cl+h2o=ch3oh+hcl Ch3oh +c2h5oh=ch3oc2h5
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