В треугольнике АБС сторона АБ в 2 раза больше стороны ВС и на 3 см меньше стороны АС. Найдите длинну стороны АС, если периметр треугольника АБС равен 23 см
Математика
В треугольнике АБС сторона АБ в 2 раза больше стороны ВС и на 3 см меньше стороны АС. Найдите длинну стороны АС, если периметр треугольника АБС равен 23 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АС= х АБ = х-3 АБ/ВС=2 ВС = (х-3)/2 х+х-3+0,5х-1,5 = 23 2,5х = 27,5 х=11 = АС АБ = 11-3 = 8 ВС = 8/2 = 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Химия
Математика
Акционерное общество "Звенигрошь" положило в банк 24000 евро пол 9% годовых.Какую сум??у получило акционерное общество через 4,5 месяца