В треугольнике АБС сторона АБ в 2 раза больше стороны ВС и на 3 см меньше стороны АС. Найдите длинну стороны АС, если периметр треугольника АБС равен 23 см

Математика

В треугольнике АБС сторона АБ в 2 раза больше стороны ВС и на 3 см меньше стороны АС. Найдите длинну стороны АС, если периметр треугольника АБС равен 23 см

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