В первом ящике 1 апельсин и 5 яблок, во втором 8 апельсинов и 4 яблока. Из каждого ящи??а взяли по фрукту. Найти вероятность того, что один из вынутых фруктов будет апельсин, а другой – яблоко.

Математика
В первом ящике 1 апельсин и 5 яблок, во втором 8 апельсинов и 4 яблока. Из каждого ящи??а взяли по фрукту. Найти вероятность того, что один из вынутых фруктов будет апельсин, а другой – яблоко.
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Гость:
а как это  я не поняла прости мне очень жаль

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