В первом ящике 1 апельсин и 5 яблок, во втором 8 апельсинов и 4 яблока. Из каждого ящи??а взяли по фрукту. Найти вероятность того, что один из вынутых фруктов будет апельсин, а другой – яблоко.

Математика

В первом ящике 1 апельсин и 5 яблок, во втором 8 апельсинов и 4 яблока. Из каждого ящи??а взяли по фрукту. Найти вероятность того, что один из вынутых фруктов будет апельсин, а другой – яблоко.

Автор: Гость