При подъеме балки на 5 м совершена работа 5000 Дж.найти массу балки
Физика
При подъеме балки на 5 м совершена работа 5000 Дж.найти массу балки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работа потрачена на изменение потенциальной энергии балки. ΔЕ = mgΔH ⇒ m = ΔE/(gΔH) = 5000/(5·10) = 100 кг. Ответ: 100 кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Математика
В первом ящике 1 апельсин и 5 яблок, во втором 8 апельсинов и 4 яблока. Из каждого ящи??а взяли по фрукту. Найти вероятность того, что один из выну...
Математика
В треугольнике АБС сторона АБ в 2 раза больше стороны ВС и на 3 см меньше стороны АС. Найдите длинну стороны АС, если периметр треугольника АБС рав...
История