Сочинение "Мой символ победы". Пожалуйста небольшое сочинение напишите

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Ошибка думать, что Георгиевская ленточка является простым куском материи в то время, как Георгиевская ленточка представляет собой многовековой символ, олицетворяющий подвиг русского воина на поле брани. Георгиевская ленточка — элемент награды, который выдавался нашим предкам за их победы, являлся атрибутом множества боевых наград Российской Империи, Советского Союза и современной России. Георгиевская лента — особый знак отличия, так что удивляться тому, что Георгиевская ленточка выступает в качестве символа победы и признательности отважным воинам не стоит. Члены организации данной акции не раз подчеркивали, что марафон «Георгиевская ленточка» объединяет людей, находя достойный отклик в сердцах поколений. Георгиевская ленточка рождает в душах людей признательность нашим дедам и прадедам, прошедшим через неимоверную боль и лишения ради всеобщего процветания. Это один из способов отдать дань ветеранам войны, поблагодарить их, поучиться у них силе духа и самим стать сильнее.