Чем отличается симфоническая музыка от камерной
Музыка
Чем отличается симфоническая музыка от камерной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симфоническая музыка для больших залов, камерная - для небольших
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