Разберите по составу слова:слышим,разноцветные,песик,козлята,подъезд,красноречи??ый,лопата,остроумный,румяный,чистота,апельсинчик,шарада,пароход. Плиз. За ранние спасибо!
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Разберите по составу слова:слышим,разноцветные,песик,козлята,подъезд,красноречи??ый,лопата,остроумный,румяный,чистота,апельсинчик,шарада,пароход. Плиз. За ранние спасибо!
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Гость:
Надеюсь нормально видно
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