Разберите по составу слова:слышим,разноцветные,песик,козлята,подъезд,красноречи??ый,лопата,остроумный,румяный,чистота,апельсинчик,шарада,пароход. Плиз. За ранние спасибо!

Русский язык

Разберите по составу слова:слышим,разноцветные,песик,козлята,подъезд,красноречи??ый,лопата,остроумный,румяный,чистота,апельсинчик,шарада,пароход. Плиз. За ранние спасибо!

Автор: Гость