Пожалуйста помогите с номером 8
Математика
Пожалуйста помогите с номером 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
545*5=2725(к) 2725-143=2582(к) 2725-2582=143(к) Ответ:143книги в 1шкафу.
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