Какие литературные герои били своих жен?

Литература
Какие литературные герои били своих жен?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только плохие и гадостные герои , в рассказе AA Ахматовой
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