Составить уникальный (не взятый с сайтов) анализ стихотворения Есенина "Я покинул родимый дом..." 99 баллов!

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Стихотворение «Я покинул родимый дом…» было написано Сергеем Есениным в 1918-м году. В этом произведении поэт рассказывает о своём чувстве к родной земле, рисует образы тоски, грусти, одиночества. Автор легко проводит параллели, рассказывая читателям о своей неразрывной связи с Россией. Впервые стихотворение издали в 1920-м году.