Найдите все возможные расстояния между центрами О и А двух касающихся друг друга ??кружностей, если радиусы этих окружностей равны 8 и 3 Ответ: 5от 5 до 111111 или 5или больше 5, или больше 11

Математика

Найдите все возможные расстояния между центрами О и А двух касающихся друг друга ??кружностей, если радиусы этих окружностей равны 8 и 3 Ответ: 5от 5 до 111111 или 5или больше 5, или больше 11

Автор: Гость