Найдите все возможные расстояния между центрами О и А двух касающихся друг друга ??кружностей, если радиусы этих окружностей равны 8 и 3 Ответ: 5от 5 до 111111 или 5или больше 5, или больше 11

Математика
Найдите все возможные расстояния между центрами О и А двух касающихся друг друга ??кружностей, если радиусы этих окружностей равны 8 и 3 Ответ: 5от 5 до 111111 или 5или больше 5, или больше 11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если окружности касаются внешним образом, то расстояние между центрами равно сумме радиусов, т.е. 11 см. Если окружности касаются внутренним образом, то расстояние между центрами равно разности радиусов, т.е. 5 см.
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