Определить молекулярную массу альдегида плотность паров которого относительно водорода равна 29

Химия
Определить молекулярную массу альдегида плотность паров которого относительно водорода равна 29
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
определить молекулярную массу альдегида плотность паров которого относительно водорода равна 29.  Мг=29х2=58
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