Определить молекулярную массу альдегида плотность паров которого относительно водорода равна 29
Химия
Определить молекулярную массу альдегида плотность паров которого относительно водорода равна 29
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
определить молекулярную массу альдегида плотность паров которого относительно водорода равна 29. Мг=29х2=58
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