Что объединяет рассказы "кусака" и "петька на даче"
Литература
Что объединяет рассказы "кусака" и "петька на даче"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В рассказе « Петька на даче» мальчик Петька, лишённый детских радостей, проводит свою жизнь в душной парикмахерской, помогая цирюльнику. ... В рассказе « Кусака» вы прочитаете о жизни собаки, не имеющей пристанища.
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