Что объединяет рассказы "кусака" и "петька на даче"

Литература
Что объединяет рассказы "кусака" и "петька на даче"
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Автор: Гость
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Гость:
В рассказе « Петька на даче» мальчик Петька, лишённый детских  радостей, проводит свою жизнь в душной парикмахерской, помогая  цирюльнику. ...  В  рассказе « Кусака» вы прочитаете о жизни собаки, не имеющей  пристанища.
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