Найдите частицы предлоги и союзы . Пожалуйста!!!! Глаза – зеркало души человека. Э??а мысль мне кажется очень правильной. Действительно, по глазам можно определить характер и даже душевное состояние человека, его здоровье. Кон...

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Найдите частицы предлоги и союзы . Пожалуйста!!!! Глаза – зеркало души человека. Э??а мысль мне кажется очень правильной. Действительно, по глазам можно определить характер и даже душевное состояние человека, его здоровье. Конечно, речь, мимика, поза тоже могут многое сказать верного, но всё-таки и способны ввести в заблуждение. В глазах же нет-нет да и видим неправду. Это лживые глаза. «Ну-ка, погляди мне в глаза», - говорим мы кому-то, подозревая в неискренности. «Вижу, вижу – прячешь глаза…» - именно так уличаем мы человека, который в чём-то виноват или что-то скрывает. Только правдивый взгляд может разрушить подозрения, сомнения. Известен взгляд кроткий, характеризующий послушание, скромность, добровольное подчинение. Глаза могут излучать добро и любовь. Но взгляд бывает и наглым, вызывающим, дерзким, сердитым, презрительным. В таких случаях глаза также характеризуют и характер человека, и меру его воспитанности, состояние души в данный конкретный момент. Люди суеверные полагают, что можно якобы «сглазить», посмотреть на кого-то тяжёлым взглядом. Вот и ребёнок плачет по ночам, коза убавила молока, ласковый сын вдруг начал грубить. «Сглазили…», - обычно говорили в деревне идешь лечили от сглаза. Нет, не зря считают, что глаза – визитная карточка характера человека и его намерений.

Автор: Гость