Теплоход в первый день был в пути 8 часов, а во второй-6 часов, причём в первый день он прошёл на 50 километров больше, чем во второй. Какое расстояние теплоход прошёл в каждый из этих дней, если шёл с одинаковой скоростью?
Математика
Теплоход в первый день был в пути 8 часов, а во второй-6 часов, причём в первый день он прошёл на 50 километров больше, чем во второй. Какое расстояние теплоход прошёл в каждый из этих дней, если шёл с одинаковой скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-6=2 часа за это время он прошёл 50 км 50/2=25км 1 час 25*8= 200км 25*6= 150км
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