Теплоход в первый день был в пути 8 часов, а во второй-6 часов, причём в первый день он прошёл на 50 километров больше, чем во второй. Какое расстояние теплоход прошёл в каждый из этих дней, если шёл с одинаковой скоростью?

Математика

Теплоход в первый день был в пути 8 часов, а во второй-6 часов, причём в первый день он прошёл на 50 километров больше, чем во второй. Какое расстояние теплоход прошёл в каждый из этих дней, если шёл с одинаковой скоростью?

Автор: Гость