Вставь пропущенные знаки в равенство 9*1*9*6*1*6*3*1*3=18
Математика
Вставь пропущенные знаки в равенство 9*1*9*6*1*6*3*1*3=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((9-1-9+6)×1) + (6+3+1+3)=18
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