номер 3 помогите пожалуйста срочно нужно как записать краткую запись.
Математика
номер 3 помогите пожалуйста срочно нужно как записать краткую запись.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 марок в 1 альбоме 20+40+40=100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуй от данного глаголов глаголы другого вида. Отметить, Чем различаются глаголы, образующий видовую пару. Обозначь различия соответствующие циф...
Математика
Акционерное общество "Звенигрошь" положило в банк 24000 евро пол 9% годовых.Какую сум??у получило акционерное общество через 4,5 месяца