номер 3 помогите пожалуйста срочно нужно как записать краткую запись.

Математика
номер 3 помогите пожалуйста срочно нужно как записать краткую запись.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 марок в 1 альбоме 20+40+40=100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите сделать задание срочно!!!!! заранее спасибо
Ответить
Литература
Придумай предложения со словами:хитрить и озорничать.
Ответить
Русский язык
Образуй от данного глаголов глаголы другого вида. Отметить, Чем различаются глаголы, образующий видовую пару. Обозначь различия соответствующие циф...
Ответить
Математика
Акционерное общество "Звенигрошь" положило в банк 24000 евро пол 9% годовых.Какую сум??у получило акционерное общество через 4,5 месяца
Ответить
История
Помогите !!! Желательно все !!!
Ответить