Посинейте желательно все !!!!

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Посинейте желательно все !!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13) а5, б1, в4, г2 14)б 15)а2, б4, в3, г1 16)г 17)а 18)в 19)в 20)в 21)а
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