1. Слово, выражающее предположение. состоит из 8 букв 2. Слово, обозначающее, что де??ствие происходило прежде. состоит из 7 букв 3. Слово, обозначающее, что сообщает не автор, а кто-то другой. состоит из 6 букв 4. Простореч...

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1. Слово, выражающее предположение. состоит из 8 букв 2. Слово, обозначающее, что де??ствие происходило прежде. состоит из 7 букв 3. Слово, обозначающее, что сообщает не автор, а кто-то другой. состоит из 6 букв 4. Просторечное слово, выражающее предположение состоит из 6 букв 5. Слово, обозначающее, что сказанное относится к воспоминаниям.состоит из 8 букв 6. Просторечное слово, обозначающее, что сведение почерпнуто из слухов.состоит из 7 букв 7. Слово, выражающее неуверенность .состоит из 7 букв

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