Фонетический разбор слова Герой???

Ге/рой - (г' э р `о й') Г-(г')-согл., звонк., парн., мягк., парн. Е-(э)-гл.,безуд. Р-(р)-согл., звонк., непарн., тверд., парн., сонорн. О-(`о)-гл., уд. Й-(й')-согл., звонк., непарн., мягк., непарн., сонорн. ----------------------------------------------------------------- 5 букв, 5 звуков, 2 слога Удачи!!

Гость: Гость:

Герой [гирой]-5 букв, 5 зв. г- [г]-согл.,звонкий, парный твердый. е- [и]- гласный, безударный. р-[р]- согл., звонкий, непарный твердый. о-[о]- гласный, ударный. й-[й]- согл., звонкий, непарный мягкий.