Фонетический разбор слова Герой???

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Фонетический разбор слова Герой???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ге/рой - (г' э р `о й') Г-(г')-согл., звонк., парн., мягк., парн. Е-(э)-гл.,безуд. Р-(р)-согл., звонк., непарн., тверд., парн., сонорн. О-(`о)-гл., уд. Й-(й')-согл., звонк., непарн., мягк., непарн., сонорн. ----------------------------------------------------------------- 5 букв, 5 звуков, 2 слога   Удачи!!
Гость:
Герой [гирой]-5 букв, 5  зв. г- [г]-согл.,звонкий, парный  твердый.  е- [и]- гласный, безударный.  р-[р]- согл., звонкий, непарный  твердый.  о-[о]- гласный, ударный.  й-[й]- согл., звонкий, непарный  мягкий.    
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