840-5*3х+40=480-5х Это уровнение надо решить!
Математика
840-5*3х+40=480-5х Это уровнение надо решить!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840-5*3х+40=480-5х840-15х+40=480-5х840+40-480=15х-5х400=10хх=400:10х=40
Гость:
840-5*3х+40=480-5х 840-15х+40=480-5х -15х+5х=480-840-40 -10х=-400 х=-400:(-10) х=40 проверка 840-5*3*40+40=480-5*40 840-600+40=480-200 280=280
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