к данным прилагательным подберите существительные 2-го и 3-го склонения с буквой шипящего на конце и запишите слова. морозная......., черный......, острый........ острый.........золотая.......футбольный......... русская....... ...
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к данным прилагательным подберите существительные 2-го и 3-го склонения с буквой шипящего на конце и запишите слова. морозная......., черный......, острый........ острый.........золотая.......футбольный......... русская....... громкий........ хороший........теплая....... шестой........колючий......... лесная ........непромокаемый........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морозная ночь, черный плащ,острый нож,золотая брошь,футбольный мяч,русская речь,громкий плач,хороший товарищ,теплая печь,шестойключ, колючий еж,лесная глушь, непромакаемый плащ.
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