к данным прилагательным подберите существительные 2-го и 3-го склонения с буквой шипящего на конце и запишите слова. морозная......., черный......, острый........ острый.........золотая.......футбольный......... русская....... ...

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к данным прилагательным подберите существительные 2-го и 3-го склонения с буквой шипящего на конце и запишите слова. морозная......., черный......, острый........ острый.........золотая.......футбольный......... русская....... громкий........ хороший........теплая....... шестой........колючий......... лесная ........непромокаемый........

Автор: Гость