Хронология Великой Отечественной Войны С самого начала и по её окончание 

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22 июня 1941 - начало В О В 22 июня и до конца июня бресткая крепость 10июля - 10 сентября 1941 Смоленское сражение 10,07 - блокада Ленинграда 11,07-19,09 1941 оборона Киева 30,07 1941 остановка наступления финских войск 05,08-16,10 1941 - оборона Одессы 30,08 - 06,09 1941 Поражение немцев под Ельней 16-19,10 1941 осада Масквы 05,12-08,01 1942 Битвав за Москву 9,12 1941 битва за Ельню Тихвин 11,12 1941 освобождение Истры 15,12 1941 освобождение Киева 17,071942-02,02 1943 Сталинградская битва 12-18,011943 прорыв блокады Ленинграда 05,07-23,08 1943 Курская битва 09-12 1943 Битва за Днепр 23,06-29,08 1944 Операция Багратион 10,07-22,10 1944 Наступление сов воск в Прибалтике 08,09 1944 освобождение Болгарии 15,09 1944 Освобождение Софии 23,09 1944 Освобождение Венгрии 06,10 1944 Освобождение Чехославакии 17,01 Освобождение Варшавы 13,04 1945 Взятие Вены 16,04-02,05 19454 Берлинская операция 08,05 1945 Подписание об Безоговорочной Капитуляции