Фонетичний розбір слів зшиток вертаэться

Гость: Гость:

Зшиток - [с ш и т о к ] - 6 звуків , 6 букв; При вимові ми кажемо сшиток,шиплячий З. Вертається - [ в е р т а й е т' с' а ] - 10 букв, 10 звуків; Особливих відмінностей немає.