Фонетичний розбір слів зшиток вертаэться

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Фонетичний розбір слів зшиток вертаэться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зшиток - [с ш и т о к ] - 6 звуків , 6 букв; При вимові ми кажемо сшиток,шиплячий З. Вертається - [ в е р т а й е т'  с' а ] - 10 букв, 10 звуків; Особливих відмінностей немає.
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