Тема: Текстовый редактор Microsoft Word. Набор текста с параметрами шрифта. Форматирование Цель работы: изучить возможности текстового редактора Microsoft Word; отра- ботать умения набора текста с параметрами шрифта и формат...

Информатика
Тема: Текстовый редактор Microsoft Word. Набор текста с параметрами шрифта. Форматирование Цель работы: изучить возможности текстового редактора Microsoft Word; отра- ботать умения набора текста с параметрами шрифта и форматирования готового текста. 4. Что такое параметры страницы? Опишите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну параметры страницы это что на подобии ее разметки: отступа от поля, интервал между строчками, размер страницы, колонки и поля
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