Сумма вертикальных углов равна трети прямого угла. Найдите эти углы.
Геометрия
Сумма вертикальных углов равна трети прямого угла. Найдите эти углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нуу... Прямой угол 90 градусов А вертикальные углы равны 1/3 прямого Значит 90/3= 30(2 угла) А 1 угол равен 30/2 = 15
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