Прочитай слова . Если звуки, из которых состоят эти слова , произнести в обратном п??рядке , получается другие слова . Запиши их рядом с данными словами . сон - , тля - , краб - .

Русский язык
Прочитай слова . Если звуки, из которых состоят эти слова , произнести в обратном п??рядке , получается другие слова . Запиши их рядом с данными словами . сон - , тля - , краб - .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова, которые полячатся: нос, ятл, барк
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Вид письма нарисованного на камне или глины(из 11 букв)
Ответить
Алгебра
(10а-6б+5с-4д)-(9а-2б-4с+2д)
Ответить
Окружающий мир
Какая птица обитает в тундре Белая куропатка или Жаворонок
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить №23 и 25 (разностью квадратов)
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста!! Даю 20 б. Напишите сочинение на тему: Цитата "человек-это звуч??т гордо!", по повести станционный смотритель" Пожалуйста
Ответить