Прочитай слова . Если звуки, из которых состоят эти слова , произнести в обратном п??рядке , получается другие слова . Запиши их рядом с данными словами . сон - , тля - , краб - .

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Прочитай слова . Если звуки, из которых состоят эти слова , произнести в обратном п??рядке , получается другие слова . Запиши их рядом с данными словами . сон - , тля - , краб - .

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