Помогите пожалуйста!! Даю 20 б. Напишите сочинение на тему: Цитата "человек-это звуч??т гордо!", по повести станционный смотритель" Пожалуйста
Литература
Помогите пожалуйста!! Даю 20 б. Напишите сочинение на тему: Цитата "человек-это звуч??т гордо!", по повести станционный смотритель" Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А нужно много предложений или сколько сможешь?
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