Приведите примеры географических объектов,от которых произошли названия форм ре??ьефа Донецкого края

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Рельеф преимущественно равнинный (высотой до 200 м), расчленённый речными долинами, оврагами и балками. На северо-востоке находится Донецкий кряж высотой до 367 м, поверхность которого изрезана долинами рек. На западе кряж переходит в Приднепровскую низменность, на юге – в Приазовскую возвышенность. В конце концов, от горных цепей, перерезывавших местность, остались только их широкие основания в виде кряжей. Ряд этих кряжей пересекает весь бассейн с северо-запада на юго-восток, ясно свидетельствуя о прежнем положении размытых горных цепей. Самый значительный из этих кряжей, так называемый главный перелом, или Донецкий кряж..