Сгорание топлива- это (термин понятными словами) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Физика
Сгорание топлива- это (термин понятными словами) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это кол-во энергии в Дж, выделяемое при сгорании какого-либо объекта.
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