Помогите пожалуйста решить №23 и 25 (разностью квадратов)
Математика
Помогите пожалуйста решить №23 и 25 (разностью квадратов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишу сразу ответ 23) корень квадратный из (9+корень квадратный из 77)(9-корень квадратный из 77)=корень квадратный из 81-77=корень квадратный из 4=2(Д) 25)корень кубический из (9+корень квадратный из 73)(9-корень квадратный из 73)= корень кубический из 81-73=корень кубический 8=2(В)
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