Формулы сокрощеного умножения.,

Математика
Формулы сокрощеного умножения.,
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Основные формулы сокращенного умножения
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