Найдите производную y = ln ( 1- 5x)

Алгебра
Найдите производную y = ln ( 1- 5x)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y(х) = ln ( 1- 5x) y`(x)=-5/(1-5x)
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