Два самолёта летели с одинаковой скоростью один самолёт был в воздухе 4 часа другой 6 ч первый самолёт пролетел на1400 км пути меньше чем второго самолёта сколько км пути пролетит каждый самолёт
Математика
Два самолёта летели с одинаковой скоростью один самолёт был в воздухе 4 часа другой 6 ч первый самолёт пролетел на1400 км пути меньше чем второго самолёта сколько км пути пролетит каждый самолёт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-4=2(ч)- разница 2)1400:2=700(км/ч) 3)700•6=4200(км) 4)700•4=2800(км)
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