Два самолёта летели с одинаковой скоростью один самолёт был в воздухе 4 часа другой 6 ч первый самолёт пролетел на1400 км пути меньше чем второго самолёта сколько км пути пролетит каждый самолёт

Математика

Два самолёта летели с одинаковой скоростью один самолёт был в воздухе 4 часа другой 6 ч первый самолёт пролетел на1400 км пути меньше чем второго самолёта сколько км пути пролетит каждый самолёт

Автор: Гость