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Решите систему X+2y=3 2x-3=0
Алгебра
Решите систему X+2y=3 2x-3=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+2y=3 x+y=3-2 x=1 y=1 (в этом не уверена) 2x-3=0 2x=3 x=3:2 x=1.5
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