Луна освещала лесную чащу.В траве трещали кузнечики.Для зеленого борща нужен щавель.В чаще щебечут птицы. Подчеркнуть безударные гласные
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Луна освещала лесную чащу.В траве трещали кузнечики.Для зеленого борща нужен щавель.В чаще щебечут птицы. Подчеркнуть безударные гласные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безударные гласные : А ,О, И, Е, Я ; Теперь находи =) Освещала - Е и.т.п
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