Решить определенный интеграл Int e^xdx/e^2x+1
Алгебра
Решить определенный интеграл Int e^xdx/e^2x+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задан неопределённый интеграл.
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