Фосфолипиды выполняют функцию

Биология
Фосфолипиды выполняют функцию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они принимают участие в работе нервной системы — без них невозможно осуществление функции возбудимости и передачи нервных импульсов. Фосфолипиды мембран тромбоцитов необходимы в процессе свертывания крови для остановки кровотечения. Фосфолипиды участвуют в транспорте жиров, жирных кислот и  холестерина. Фосфолипиды также называют эссенциальными, что отображает их значение для организма, как незаменимых факторов роста и развития, необходимых для функционирования всех без исключения клеток.
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