Сроочно! кто понимает англ? мне надо срочно помочь сделать несколько заданий. напиши кто может помочь. Я могу вк написать, чтоб удобнее было
Английский язык
Сроочно! кто понимает англ? мне надо срочно помочь сделать несколько заданий. напиши кто может помочь. Я могу вк написать, чтоб удобнее было
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Гость:
я могу написать скидывай
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