Сроочно! кто понимает англ? мне надо срочно помочь сделать несколько заданий. напиши кто может помочь. Я могу вк написать, чтоб удобнее было

Английский язык

Сроочно! кто понимает англ? мне надо срочно помочь сделать несколько заданий. напиши кто может помочь. Я могу вк написать, чтоб удобнее было

Автор: Гость