Берилген сын есимдерден кушейтпели шырай жаса Жаксы,катты,терен,жарык,сары,кок,кызыл
Қазақ тiлi
Берилген сын есимдерден кушейтпели шырай жаса Жаксы,катты,терен,жарык,сары,кок,кызыл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жап-жаксы, аса жаксы, оте жаксы. Кап-катты, оте катты, тым катты. Теп-терен, оте терен, тым терен. Жап-жарык, оте жарык, тым жарык. Сап-сары, оте сары, тым сары. Кып-кызыл, оте кызыл, тым кызыл.
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