Таблица «Культура эпохи Возрождения». (сл. № 4) Область культуры Деятель культуры Произведения, идеи. Философия Литература Архитектура Живопись, скульптура Музыка

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Ха Возрождения – один из самых ярких периодов в истории развития европейской культуры. Возрождение — целая культурная эпоха в процессе перехода от средних веков к новому времени, в течение которой совершался культурный переворот (перелом, сдвиг). Коренные изменения связаны с изживанием антично-христианского мифологического мировидения. Несмотря на происхождение термина "Ренессанс", строго говоря, возрождения древности не было и быть не могло. Человек не может вернуться к своему прошлому. Ренессанс, используя уроки античности, вводил новшества. Он возвращал к жизни не все античные жанры, а только те, которые были созвучны устремлениям его времени и культуры. Ренессанс соединил новое прочтение античности с новым прочтением христианства. Возрождение сблизило эти два основополагающих начала европейской культуры. Основная цель исследования автора показать коренные изменения, произошедшие в мировоззрении людей, метод исследования – исторический. Истоки Возрождения Понятие "Возрождение" многогранно. Спорящие о нем так и не пришли к общему мнению. Одни считают его "язычеством", "антихристианством", другие, наоборот, видят в нем христианско-католические элементы, отыскивая его корни в христианской культуре. Отношение к этой проблеме обнаруживает мировоззрение самих исследователей. Антихристианский смысл в культуру Возрождения вкладывается теми, кто отождествляет христианство с аскетизмом и мироотрицанием. Среди определений культурного явления Возрождения нет общепризнанного. Искусствоведы, историки, мыслители, писатели предлагают свои объяснения этому феномену, обращая внимание на разные признаки. Если сгруппировать множество самых общих признаков, можно понять культурный смысл Возрождения как: — расцвет культуры; — переворот в культуре; — переходный культурный этап; — восстановление античности. Каждый из этих признаков может проявляться независимо от Ренессанса, но только их комплекс образует качественно новую ступень культуры. Европейское Возрождение — время мощного культурного расцвета и восстановления многих культурных традиций греко-римской древности; решительная культурная перестройка и переходный этап к новому времени в истории европейской цивилизации. Расцвет характеризуют повышенная энергия культурной деятельности, создание и реализация новых стимулов культурного творчества. В этом смысле Возрождение можно сравнить в истории мировой культуры с "греческим чудом" VIII—V вв. до н.э. В основе сравнения лежат: — особая интенсивность культурной жизни, существование множества ее центров; — многообразие проявлений творчества, творческая свобода; — соединение жизненности и эстетичности; — избыток духовной энергии; — удивительная концентрация на небольшом пространственно-временном отрезке людей великих, универсально одаренных, избравших новые пути творчества. Имена Петрарки, Боккаччо, Брунеллески, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело могут быть провозглашены символами культуры Ренессанса.