Решите пж ( одна пятая равно два пятых иксовых

Алгебра
Решите пж ( одна пятая равно два пятых иксовых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5=2/5x x=1/5:2/5=1/5*5/2=5/10=0,5 Проверка: 1/5=0,2                    2/5=0,4                     0,4*0,5=0,2
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