Самолет летит со скоростью 2500 км/ч расстояние от луны до землии 380000 км успеете вы сделать перелет туда и обратно за время осенних каникул

Физика
Самолет летит со скоростью 2500 км/ч расстояние от луны до землии 380000 км успеете вы сделать перелет туда и обратно за время осенних каникул
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
380000км/2500км/ч=152ч 152*2(обратно)=304ч а дальше смотря сколько длятся каникулы
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