Самолет летит со скоростью 2500 км/ч расстояние от луны до землии 380000 км успеете вы сделать перелет туда и обратно за время осенних каникул

Физика

Самолет летит со скоростью 2500 км/ч расстояние от луны до землии 380000 км успеете вы сделать перелет туда и обратно за время осенних каникул

Автор: Гость