Сделать доклад как появился первый закон

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Как появился закон? Законы появились еще в первобытном обществе, ведь отношения между древними людьми были сложными и своеобразными. Для того чтобы избегать конфликтов и недоразумений и придумали в древние времена запреты и ограничения. По мере развития общества законы становились все сложней и грамотней.Можно смело утверждать, что первые законы появились в первобытном обществе. Негативное поведение людей в те времена вызывало недовольство у соплеменников. Человек стремился хоть на подсознательном уровне иметь одинаковые права со своими сородичами и не мириться с поступками тех, кто мешал своей деятельностью окружающим. Поэтому первобытные законы в виде различных запретов и ограничений появились в те времена, когда люди уже вступили в какие-то общественные отношения между собой. В дальнейшем с формированием общины все обычаи, навыки и запреты передавались из поколения в поколение. Отсюда и вытекает само понятие «закон». Это свод правил и норм, который регулирует общественные отношения.