Водами каких заливов омывается материк Северная Америка

География
Водами каких заливов омывается материк Северная Америка
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гудзонов и Мексиканский заливы
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