Водами каких заливов омывается материк Северная Америка
География
Водами каких заливов омывается материк Северная Америка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гудзонов и Мексиканский заливы
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