Выберите расу, представители которой изначально заселили Северную Америку a) авс??ролоиды б) европеоиды с) монголоиды д) негроиоды е) смешанные расы
География
Выберите расу, представители которой изначально заселили Северную Америку a) авс??ролоиды б) европеоиды с) монголоиды д) негроиоды е) смешанные расы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Негроиды засилили Сев.Америку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Собаку посадили на цепь длиной 3 м , прикрепленную к колышку . Нарисуйте участок зе??ли (за 1 м примите длину отрезка 1 см) , по которой может бега...
Химия
Используя метод электронного баланса напишите ОВР реакцию и определите окислите??ь и восстановитель Ca3(PO4)2+SiO2+C=CaSiO3+P+CO " = " - это стр...