Выберите расу, представители которой изначально заселили Северную Америку a) авс??ролоиды б) европеоиды с) монголоиды д) негроиоды е) смешанные расы

География
Выберите расу, представители которой изначально заселили Северную Америку a) авс??ролоиды б) европеоиды с) монголоиды д) негроиоды е) смешанные расы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Негроиды засилили Сев.Америку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найти безударную гласную докажи напиши
Ответить
Математика
Собаку посадили на цепь длиной 3 м , прикрепленную к колышку . Нарисуйте участок зе??ли (за 1 м примите длину отрезка 1 см) , по которой может бега...
Ответить
Химия
Используя метод электронного баланса напишите ОВР реакцию и определите окислите??ь и восстановитель Ca3(PO4)2+SiO2+C=CaSiO3+P+CO " = " - это стр...
Ответить
Литература
Загадки про мамау помогите пж сяб зарание Мур Мур Мур
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста Нужно описание платья которое на фотографии.Будет конкурс "М??сс Осень",я представляю свой класс,это платье на мою модель,и пок...
Ответить