Выберите расу, представители которой изначально заселили Северную Америку a) авс??ролоиды б) европеоиды с) монголоиды д) негроиоды е) смешанные расы

География

Выберите расу, представители которой изначально заселили Северную Америку a) авс??ролоиды б) европеоиды с) монголоиды д) негроиоды е) смешанные расы

Автор: Гость