Помогите пожалуйста Нужно описание платья которое на фотографии.Будет конкурс "М??сс Осень",я представляю свой класс,это платье на мою модель,и пока она будет ходить,я должна рассказывать про платье.Будут еще бусы,и зонтик.Бусы...
Литература
Помогите пожалуйста Нужно описание платья которое на фотографии.Будет конкурс "М??сс Осень",я представляю свой класс,это платье на мою модель,и пока она будет ходить,я должна рассказывать про платье.Будут еще бусы,и зонтик.Бусы тоже из таких листьев.Зонт скорее всего красного цвета .Описание платья пожалуйста придумайте))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогие гости! Вашему вниманию представляется модель платья "Поздняя осень". Эта модель насыщенна сочными осенними тонами оранжевого цвета. Обратите внимание на дизайн платья... Он исполнен в строгом классическом стиле, потому что осень - это и есть классика. Осень всегда и во все времена восхваляли поэты! Кисти художников с удовольствием изображали эту чудесную пору! Наш ансамбль дополняется бусами и зонтиком в тон платью. Никто сейчас не будет спорит со мной, что это чудесная находка для сегодняшнего конкурса! Попрошу голосовать за мою модель! Ставить лайки! Держать пальчики вверх! Спасибо!!!!!
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