Помогите пожалуйста Нужно описание платья которое на фотографии.Будет конкурс "М??сс Осень",я представляю свой класс,это платье на мою модель,и пока она будет ходить,я должна рассказывать про платье.Будут еще бусы,и зонтик.Бусы...

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Дорогие гости! Вашему вниманию представляется модель платья "Поздняя осень". Эта модель насыщенна сочными осенними тонами оранжевого цвета. Обратите внимание на дизайн платья... Он исполнен в строгом классическом стиле, потому что осень - это и есть классика. Осень всегда и во все времена восхваляли поэты! Кисти художников с удовольствием изображали эту чудесную пору! Наш ансамбль дополняется бусами и зонтиком в тон платью. Никто сейчас не будет спорит со мной, что это чудесная находка для сегодняшнего конкурса! Попрошу голосовать за мою модель! Ставить лайки! Держать пальчики вверх! Спасибо!!!!!